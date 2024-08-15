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Без дождей и до +29°С ожидается в Беларуси в четверг

Самое высокое значение температуры воздуха ожидается сегодня в Бресте, в остальных областных центрах и белорусской столице будет не так жарко.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Туман ожидается утром в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится малооблачная погода и будет без осадков. Утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер неустойчивый слабый. Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.

Белгидромет объявил на сегодня желтый уровень опасности из-за тумана.

МЧС в свою очередь предупреждает, что среди факторов опасности таких погодных условий — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки. Также туман может стать причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки +24…+26°C. В этих городах будет малооблачно и без дождей. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.

В Витебске значение температуры воздуха будет несколько ниже — +23…+25°C, в остальном погодные условия будут аналогичными: малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый 1−3 м/с.

Также будет в Гомеле и Гродно, но воздух прогреется до +25…+27°C. Самая жаркая погода установится сегодня в Бресте, где в четверг будет +27…+29°C, а также малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый 1−3 м/с.