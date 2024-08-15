Без дождей и до +29°С ожидается в Беларуси в четверг

Также будет в Гомеле и Гродно, но воздух прогреется до +25…+27°C. Самая жаркая погода установится сегодня в Бресте, где в четверг будет +27…+29°C, а также малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый 1−3 м/с.