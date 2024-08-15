Без дождей и до +29°С ожидается в Беларуси в четверг

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Туман ожидается утром в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится малооблачная погода и будет без осадков. Утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер неустойчивый слабый. Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.
Белгидромет объявил на сегодня желтый уровень опасности из-за тумана.
МЧС в свою очередь предупреждает, что среди факторов опасности таких погодных условий — значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки. Также туман может стать причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки +24…+26°C. В этих городах будет малооблачно и без дождей. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.
В Витебске значение температуры воздуха будет несколько ниже — +23…+25°C, в остальном погодные условия будут аналогичными: малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый 1−3 м/с.
Также будет в Гомеле и Гродно, но воздух прогреется до +25…+27°C. Самая жаркая погода установится сегодня в Бресте, где в четверг будет +27…+29°C, а также малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый 1−3 м/с.