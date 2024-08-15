Где в Севастополе в четверг не будет света: список адресов

С 09:00 до 17:00 на час-полтора подача электроэнергии будет ограничена на Лабораторном шоссе 124, также электричества не будет на улицах: Драчука 2−18, 1−13, 29, Волжская 2, 6, Оранжерейная 2−14, 1164, 1−21, Цветочная 2−10, 1−11, Цыганкова 2−20, 1−21, Южная 1−25, Кавказская 12−14, 13, Каспийская 74−76, Артиллеристов 2−44, 1−59, Танкистов 48, 47-А, 5−7, Донская 4, 26.