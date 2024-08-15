Где в Севастополе в четверг не будет света: список адресов

«Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ», — предупреждают на предприятии.
С 09:00 до 15:00 электричества не будет по адресам: ул. Александра Маринеско 18, 27, ул. Тараса Шевченко 46−56, 52-Б, 54-А, 78-А, СНТ «Орхидея» 72-Б, 6, 12, 18, 44, 68, 74, 7−9, 38, 771, пер. 2-й Орхидейный, 12, ул. Орхидейная, 72-В, 44-Б, 72-Б, 72−74, пер. 3-й Орхидейный, 18.
С 09:00 до 15:00 без света останутся несколько домов в селе Родниковое на улицах: Куликова 1, 1-А, 5-А, Менгирская 10, Скитальцев, 69.
С 09:00 до 17:00 на час-полтора подача электроэнергии будет ограничена на Лабораторном шоссе 124, также электричества не будет на улицах: Драчука 2−18, 1−13, 29, Волжская 2, 6, Оранжерейная 2−14, 1164, 1−21, Цветочная 2−10, 1−11, Цыганкова 2−20, 1−21, Южная 1−25, Кавказская 12−14, 13, Каспийская 74−76, Артиллеристов 2−44, 1−59, Танкистов 48, 47-А, 5−7, Донская 4, 26.
Временно света не будет и по адресам: ул. Колодкина 30-А, 22-А, 2−14, 22−24, 3, 7, 11- 35, 759, 859, пр-д. Каспийский 80, ул. Еловая 2-А, 2-Б, 8, 3−9, ул. Лесоводов 2−10, 11/8, 5, ул. Подлесная 1−27, ул. Дубравная 24, 26, 11, 19-Д, 19, ул. Сельская 26-А, 8-Б, 20, 26−28, 36−40, 15-А, 11/8, 13-А.
Подачу электроэнергии приостановят также абонентам по адресам: ул. 5 км Балаклавского шоссе 42, ул. Пехотная 30, ул. Сельская 4-Б/2, 2-Б, 8-Б, 2-А, 4-А/3, 14-А, 26/2, Камышовое шоссе 1-Д, ул. Еловая 8−10, 8-А, шоссе Генерала Моргунова 197-А, 205-А, 155-А, 157- А, 107−11, ул. Командира Барабаша 6, 5−19.
Под отключение попадут и адреса: пер. 8 Воздушной армии 6−8, 14, 1432, 1, 1609, 1724, 1727, 1728, 173, СНТ «Сапун-Гора» 1614-А, 1532, 1590, 1594−1596, 161, 37, 45, 775, 1479, 1589, 1603, 1731, ул. Владимира Папидзе 29, 33, ул. Летчицы Литвиновой 59, 1801, ул. Якова Халипа, 20−22, 34, 44, 56, 11, 19, 27, пер. Шкиперский 15−17.
Без света временно останутся в четверг абоненты в селе Верхнесадовое по адресам: пер. Горный 1−13, ул. Локомотивная 2−36, 1−59, 54, 60, 41-А, 37-А, СПК «Водоканал-3», 26.