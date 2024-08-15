Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградскую область к выходным вернется жара

В регионе уже некоторое время наблюдается нехарактерное для августа похолодание. Особенно свежо ночью и ранним утром. Однако синоптики уверены, что лето в Волгоградской области еще не сдалось.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

По данным Волгоградского ЦГМС, 15 августа в регионе осадков не ожидается. Ветер будет дуть с силой 4−9 м/с, порывы могут достигать 12 м/с. Днем столбики термометров покажут +23…+28º, а к ночи похолодает до +10…+15º.

Такая погода сохранится и в пятницу, 16 августа. А в субботу, 17 августа, снова станет жарко: днем температуру воздуха местами достигнет +31º.

В самом областном центре 15 августа тоже без осадков. Днем воздух прогреется до +25…+27º, к ночи температура опустится до показателей +13…+15º.

В ближайшие дни синоптики не обещают волгоградцам существенных изменений погоды. По-прежнему будет умеренно жарко, сухо и солнечно.