В Волгоградскую область к выходным вернется жара

По данным Волгоградского ЦГМС, 15 августа в регионе осадков не ожидается. Ветер будет дуть с силой 4−9 м/с, порывы могут достигать 12 м/с. Днем столбики термометров покажут +23…+28º, а к ночи похолодает до +10…+15º.
Такая погода сохранится и в пятницу, 16 августа. А в субботу, 17 августа, снова станет жарко: днем температуру воздуха местами достигнет +31º.
В самом областном центре 15 августа тоже без осадков. Днем воздух прогреется до +25…+27º, к ночи температура опустится до показателей +13…+15º.
В ближайшие дни синоптики не обещают волгоградцам существенных изменений погоды. По-прежнему будет умеренно жарко, сухо и солнечно.