Тащат килограммами: иностранцы массово «достают» деликатес во Владивостоке (видео)

Предположительно китайцы ловят медуз для употребления в пищу: этот деликатес низкокалорийный и при этом содержит много полезных микроэлементов.

Также медуз используют в китайской народной медицине. Например, молодым женщинам, испытывающим трудности с зачатием, в Китае советуют съедать за раз десяток сырых медуз. Говорят, после этого долгожданная беременность наступает буквально сразу.