Тащат килограммами: иностранцы массово «достают» деликатес во Владивостоке (видео)

Местный житель поделился видео, как в пригороде Владивостока, в районе поселка Де-Фриз, китайцы вылавливают медуз сетками.
Вот сетка для медуз. Вот китайцы добывают вовсю уже, — комментирует автор видео.
Судя по контейнерам на борту лодки, гости из Поднебесной занимаются выловом медуз в промышленных масштабах.
Предположительно китайцы ловят медуз для употребления в пищу: этот деликатес низкокалорийный и при этом содержит много полезных микроэлементов.
Также медуз используют в китайской народной медицине. Например, молодым женщинам, испытывающим трудности с зачатием, в Китае советуют съедать за раз десяток сырых медуз. Говорят, после этого долгожданная беременность наступает буквально сразу.