Вкусный фестиваль «Море, камбала!» пройдёт в Приморье в эти выходные

Гастрономический фестиваль «Море, камбала!» (0+) пройдёт 17 августа в Приморском крае в третий раз. В этом году площадкой проведения станет пляж Рица в городе Находка (ориентир — ул. Троицкая, 1). Фестиваль порадует жителей и гостей города вкусными блюдами и обширной развлекательной программой.
Организатором вкусного праздника выступает Туристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye) при поддержке министерства туризма Приморского края.
Открытие фестиваля состоится в 12.00: на сцене развернётся концертная программа от творческих коллективов Владивостока и Находки, будет работать фуд-корт от гастрономических проектов Владивостока и Находки, повара приморских ресторанов проведут для всех желающих мастер-классы по приготовлению блюд из камбалы, а для самых маленьких гостей приготовлены творческие зоны и спортивные активности. «Гвоздь» программы — выступление музыкальной группы COIN.
Фестиваль «Море, камбала!» — это, в первую очередь, гастрономический праздник. На площадке развернётся фуд-зона, где свои варианты блюд из камбалы представят девять гастрономических заведений Владивостока и Находки: кафе завтраков «Омлет станция» (г. Владивосток), кафе корейской кухни «Сёстры Ким» (г. Владивосток), ресторан «Кантина» (г. Владивосток), кафе азиатской уличной еды «Чи-Фань» (г. Владивосток), кафе «Лофт» (г. Находка), «Лотос» (г. Находка), мороженое «33 пингвина» и кафе «Настоящая пекарня» (г. Находка).
«Мероприятия подобного формата становятся центром притяжения для туристов. Наша задача — рассказать о городах Приморья, которые стоит посетить и в которых есть что посмотреть. Мы, жители Приморского края, очень любим камбалу, а этот фестиваль — прекрасная возможность познакомить с ней гостей края», — отметила директор Туристско-информационного-центра Приморского края (Visit Primorye) Ольга Гуревич.
Всех гостей праздника также ждут гастрономические мастер-классы, где шеф-повара Владивостока и Находки расскажут о своих секретах приготовления камбалы и других морепродуктов. Вы сможете не только наблюдать за процессом, но и в будущем попробовать свои силы на кухне!
Не забываем про развлекательные зоны для самых маленьких гостей: роспись ракушек, яркие раскраски, аквагрим, спортивные состязания и активности и многое другое!
Фестиваль «Море, камбала!» — это не только возможность насладиться вкусными блюдами из камбалы, но и погрузиться в атмосферу моря и природы, провести время с семьёй и узнать больше о культуре Приморья.
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