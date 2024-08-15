Вкусный фестиваль «Море, камбала!» пройдёт в Приморье в эти выходные

Всех гостей праздника также ждут гастрономические мастер-классы, где шеф-повара Владивостока и Находки расскажут о своих секретах приготовления камбалы и других морепродуктов. Вы сможете не только наблюдать за процессом, но и в будущем попробовать свои силы на кухне!