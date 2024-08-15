Освобождение Кореи в Хабаровске отметят фестивалем на набережной

Для гостей фестиваля подготовили обширную программу: концерты с участием хабаровских коллективов и артистов из КНР; конкурс национальной кухни и кулинарные мастер-классы; конкурс национальной корейской одежды и поединки по национальной корейской борьбе сирым; мастер-классы по ДПИ и традиционным корейским играм; показательные выступления спортсменов по тхэквондо; фотовыставки о взаимосвязи поколений в деле сплочения народа для защиты суверенитета Родины.



Напомним, накануне в ходе прямой линии с врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин зачитал сообщение от местной жительницы Татьяны Петровой. Она выразила благодарность за решение о проведении в Хабаровске парада в честь победы над милитаристской Японией. Инициативу главы региона поддержал президент страны Владимир Путин, торжественные мероприятия пройдут в сентябре 2025 года..