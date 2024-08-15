Освобождение Кореи в Хабаровске отметят фестивалем на набережной

XX Международный фестиваль, посвящённый Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова советскими войсками, пройдёт 17 августа с 14:00 до 18:00 на набережной стадиона им. В. И. Ленина (район большой сцены напротив УКСК), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Фестиваль сохраняет историческую память и популяризирует традиционную и современную корейскую культуру, развивает «народную дипломатию». В 2024 году исполняется 160 лет переселения корейцев в Россию. На протяжении всей истории дружбы корейцы охотно изучали русский язык и часто переходили в православие. Мы гордимся нашим многообразием и считаем его нашей силой, а связующим звеном для мира является память и сохранение традиций, — отметили в комитете по внутренней политике правительства Хабаровского края.
Для гостей фестиваля подготовили обширную программу: концерты с участием хабаровских коллективов и артистов из КНР; конкурс национальной кухни и кулинарные мастер-классы; конкурс национальной корейской одежды и поединки по национальной корейской борьбе сирым; мастер-классы по ДПИ и традиционным корейским играм; показательные выступления спортсменов по тхэквондо; фотовыставки о взаимосвязи поколений в деле сплочения народа для защиты суверенитета Родины.
Напомним, накануне в ходе прямой линии с врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин зачитал сообщение от местной жительницы Татьяны Петровой. Она выразила благодарность за решение о проведении в Хабаровске парада в честь победы над милитаристской Японией. Инициативу главы региона поддержал президент страны Владимир Путин, торжественные мероприятия пройдут в сентябре 2025 года..