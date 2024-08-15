Во Владивостоке готовятся к строительству инфраструктуры для легкого метро

Ранее губернатор Приморья поручил бывшему зампреду краевого правительства Ленару Нуриеву подготовить предложения для разработки технико-экономического обоснования на первоочередных маршрутах легкого метро. Они должны протянуться от Второй Речки через мыс Чуркин до Березовой, от Луговой до Зеленого Бульвара, от Второй Речки до Казанского храма, от железнодорожного вокзала Владивостока до Большого Улисса, а также замкнуть кольцевой линией железнодорожный вокзал, Дальзавод, Луговую, Третью Рабочую и Первую Речку. Однако пока неясно, кто займется разработкой этого проекта, если Нуриева отстранили от должности.