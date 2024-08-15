Во Владивостоке готовятся к строительству инфраструктуры для легкого метро

Во Владивостоке продолжается разработка инфраструктуры по созданию легкого метро. На пути прохождения линий планируется построить новые виадуки и остановки. По словам губернатора края, проект важен не только для жителей, но и для гостей приморской столицы.
«Сегодня стоит задача по расширению охвата железнодорожным направлением районов Улисса, Чуркина. Нужно сделать удобные парковки, подъезды, чтобы они сопряжались с другими видами транспорта. Также для нас важно и качество электропоездов, замена подвижного состава на современные, комфортные поезда», — поделился Олег Кожемяко.
Легкое метро поможет сместить нагрузку с пассажирских автобусов и личного транспорта на железную дорогу, особенно в часы пик. Специалисты ОАО «РЖД» уже определили развитие маршрутной сети Владивостока, в рамках которого необходимо построить пешеходные виадуки.
«Для этого будет сформирована программа, рассчитанная на несколько лет, цель которой создать соответствующую инфраструктуру, отвечающую удобствам и безопасности пассажиров и железнодорожников», — рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Напомним, идею создать легкое метро Константин Шестаков анонсировал еще в сентябре 2022 года.
Ранее губернатор Приморья поручил бывшему зампреду краевого правительства Ленару Нуриеву подготовить предложения для разработки технико-экономического обоснования на первоочередных маршрутах легкого метро. Они должны протянуться от Второй Речки через мыс Чуркин до Березовой, от Луговой до Зеленого Бульвара, от Второй Речки до Казанского храма, от железнодорожного вокзала Владивостока до Большого Улисса, а также замкнуть кольцевой линией железнодорожный вокзал, Дальзавод, Луговую, Третью Рабочую и Первую Речку. Однако пока неясно, кто займется разработкой этого проекта, если Нуриева отстранили от должности.
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