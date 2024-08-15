Скончался автор Монумента металлургам в Нижнем Тагиле Владимир Павленко

Скончался скульптор из Нижнего Тагила Владимир Павленко. Автор монументов, ставших лицом города, ушел из жизни в возрасте 81 года из-за длительной болезни. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила пресс-служба местного ритуального комплекса «Реквием».
Владимир Павленко был членом Союза художников России. Его авторству принадлежат такие известные работы, как Монумент металлургам Нижнего Тагила у Лисьей горы, памятник-бюст Григория Орджоникидзе на улице Патона, композиция «Гора Высокая» в Парке имени Алексея Бондина.
— Владимир Ильич никогда не сдавался, смело смотрел в лицо любым трудностям, мужественно переносил все тяготы коварной болезни и до последнего дня сохранял оптимизм. Часто говорил, «чем хуже, тем лучше, ведь трудности делают нас сильнее», — вспоминают покойного его дочери Оксана и Алена. — Он будет жить в наших сердцах и своих трудах.
Коллеги говорят о Владимире Павленко как о скульпторе, обладавшем неординарным видением и авторским почерком. В нем видели сочетание сильного характера и тонкости. Скульптор преподавал в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна. Ему удалось воспитать и вдохновить не одно поколение современных художников.
Прощание с известным тагильчанином состоится 16 августа в 10:30 в большом зале похоронного дома «Реквием».