Скончался автор Монумента металлургам в Нижнем Тагиле Владимир Павленко

— Владимир Ильич никогда не сдавался, смело смотрел в лицо любым трудностям, мужественно переносил все тяготы коварной болезни и до последнего дня сохранял оптимизм. Часто говорил, «чем хуже, тем лучше, ведь трудности делают нас сильнее», — вспоминают покойного его дочери Оксана и Алена. — Он будет жить в наших сердцах и своих трудах.