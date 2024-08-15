В Хабаровской краевой больнице скоро откроется отделение для бойцов СВО

В Хабаровске завершаются работы по подготовке к открытию отдельного палатного блока, в котором будут проходить лечение наши ребята, получившие травмы или болезни в результате участия в специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Он рассчитан на 30 человек и полностью отремонтирован. Как и в других блоках, где проводится ремонт, здесь установлены кондиционеры, а в коридорах размещены камеры видеонаблюдения. В палатах есть всё необходимое для комфорта пациентов.
— Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил задачу — сделать все возможное для лечения наших бойцов, получивших раны в ходе специальной военной операции, — рассказал главврач краевой больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин. — Он побывал у нас в больнице и увидел, что здесь созданы все условия, чтобы мы могли не просто вылечить наших ребят, но и поставить их на ноги, а кого-то вернуть в ряды вооруженных сил.
В больнице используются высокотехнологичные методы лечения, применяются самые современные расходные материалы.
Особенность этих больных — минно-взрывные ранения, они очень тяжелые, требуют специальных методов лечения, самых современных антибактериальных средств и антисептиков. Ребята какое-то время находятся на поле боя, раны инфицируются, возникают нагноения, что усложняет лечение. Но, по словам Андрея Субботина, в больнице все есть, чтобы помочь нашим ребятам. Здесь предусмотрено дополнительное питание для раненных военнослужащих, большие возможности реабилитации..