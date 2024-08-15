В Хабаровской краевой больнице скоро откроется отделение для бойцов СВО

— Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил задачу — сделать все возможное для лечения наших бойцов, получивших раны в ходе специальной военной операции, — рассказал главврач краевой больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин. — Он побывал у нас в больнице и увидел, что здесь созданы все условия, чтобы мы могли не просто вылечить наших ребят, но и поставить их на ноги, а кого-то вернуть в ряды вооруженных сил.