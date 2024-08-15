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Инвестор из Москвы собирается построить городской центр серфинга в Омске

Неназванная компания планирует вложить до 450 млн рублей в создание центра.

Источник: Комсомольская правда

Московский инвестор планирует построить в Омске городской центр серфинга за 450 млн рублей. Реализацию проекта будет сопровождать региональный инвестиционный комитет, сообщил Виталий Хоценко.

Центр серфинга сможет принимать до 70 тыс. человек в год. Инвестиции в проект составят порядка 450 млн рублей. Какая именно московская компания решила выступить инвестором, пока не сообщается.

«Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона. Согласно плану, инвестиции в проект оцениваются до 450 млн рублей, будет создано более 50 новых рабочих мест с достойной заработной платой», — написал Хоценко в телеграм-канале.

Ранее мы писали, что компания из Петербурга построит теплицу для помидоров за 10 млрд в омском Лузино.