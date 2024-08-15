Минюст предложил ограничить время отсутствия нотариуса на работе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции России считает необходимым ограничить срок отсутствия нотариуса на работе, когда от его имени полномочия осуществляет помощник. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Он отметил «несколько десятков» случаев, когда нотариусы выезжали за границу на продолжительное время, а их контора работала (в июле на заседании президиума Совета законодателей РФ он привел пример, когда нотариус выехал в Майами на 652 дня, но сохранил статус, и за него трудился помощник). «А есть еще случай, когда нотариус находится под стражей, и тем не менее его контора продолжает работать, а нотариальные действия осуществляются помощником. Естественно, такого быть не должно, — подчеркнул министр. — Все подобные случаи должны регулироваться законом, и мы будем создавать оптимальные для этого процедуры».
«При этом, безусловно, у нотариуса останется право на отдых и нахождение на больничном», — заметил Чуйченко. Но закон должен ограничивать время, когда помощник осуществляет за нотариуса нотариальные действия. «Имеются нотариусы, которые фактически устранились от выполнения своих обязанностей. Они находятся в долгосрочном отпуске, а контора тем не менее работает и при этом получает весьма и весьма существенный доход. Здесь в первую очередь важен не сам факт получения дохода. Неправильным является то, что должностное лицо не исполняет свои обязанности, а помощники работают и используют его полномочия», — заметил министр.