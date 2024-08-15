Бисмарк
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст предложил ограничить время отсутствия нотариуса на работе

Министр юстиции Константин Чуйченко отметил «несколько десятков» случаев, когда нотариусы выезжали за границу на продолжительное время, а их контора работала.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции России считает необходимым ограничить срок отсутствия нотариуса на работе, когда от его имени полномочия осуществляет помощник. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Он отметил «несколько десятков» случаев, когда нотариусы выезжали за границу на продолжительное время, а их контора работала (в июле на заседании президиума Совета законодателей РФ он привел пример, когда нотариус выехал в Майами на 652 дня, но сохранил статус, и за него трудился помощник). «А есть еще случай, когда нотариус находится под стражей, и тем не менее его контора продолжает работать, а нотариальные действия осуществляются помощником. Естественно, такого быть не должно, — подчеркнул министр. — Все подобные случаи должны регулироваться законом, и мы будем создавать оптимальные для этого процедуры».

«При этом, безусловно, у нотариуса останется право на отдых и нахождение на больничном», — заметил Чуйченко. Но закон должен ограничивать время, когда помощник осуществляет за нотариуса нотариальные действия. «Имеются нотариусы, которые фактически устранились от выполнения своих обязанностей. Они находятся в долгосрочном отпуске, а контора тем не менее работает и при этом получает весьма и весьма существенный доход. Здесь в первую очередь важен не сам факт получения дохода. Неправильным является то, что должностное лицо не исполняет свои обязанности, а помощники работают и используют его полномочия», — заметил министр.