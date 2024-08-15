Взрыв китайской ракеты «Чанчжэн-6А» породил одно из крупнейших облаков мусора

В период с 2020 по 2022 год маршевая ступень тяжелой ракеты «Чанчжэн-5B» четыре раза неконтролируемо сходила с орбиты в произвольном месте. Одна из них упала поблизости от одной из Кот-д’Ивуарских деревень, а другая — вблизи поселений на острове Калимантан, но человеческих жертв не было. «Чанчжэн-5B» имеет уникальную конструкцию: у нее нет маленькой верхней ступени, и потому на орбиту выводится крупногабаритная маршевая, которая не успевает сгореть в атмосфере. В теории ступень можно было бы затапливать в океане за счет дополнительной двигательной системы или рулей, но Китай их не устанавливает, и многотонная конструкция падает в случайное место на земле. В связи с этим планы по развертыванию «Цяньфань» у некоторых экспертов вызывают опасения.