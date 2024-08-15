Жара отступает. Узгидромет пообещал снижение температуры в конце недели

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. 17 августа в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16 августа 18−23 градуса,
Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Бухарская, Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь 17 августа в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза.
Температура 16 августа ночью 22−27 градусов, днем 32−37 градусов; 17 августа ночью 17−22 градуса, днем 28−33 градуса; 18 августа ночью 17−22 градуса, днем 30−35 градусов.
Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность.
Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура 16 августа ночью 23−28 градусов, днем 37−42 градуса;
Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура 16 августа ночью 20−25 градусов, днем 32−37 градусов;
Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Горные районы республики
Небольшая, местами переменная облачность.
18 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура 16 августа ночью 14−19 градусов, днем 22−27 градусов.
Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с.