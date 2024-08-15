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Жара отступает. Узгидромет пообещал снижение температуры в конце недели

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В эти выходные в Узбекистане будет наблюдаться менее жаркая погода.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. 17 августа в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16 августа 18−23 градуса, 17—18 августа 15−20 градусов, днем 28−33 градуса.

Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Бухарская, Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь 17 августа в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза.

Температура 16 августа ночью 22−27 градусов, днем 32−37 градусов; 17 августа ночью 17−22 градуса, днем 28−33 градуса; 18 августа ночью 17−22 градуса, днем 30−35 градусов.

Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность. 16—17 августа без осадков, 18 августа местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура 16 августа ночью 22−27 градусов, днем 32−37 градусов; 17 августа ночью 17−22 градуса, днем 30−35 градусов; 18 августа ночью 17−22 градуса, днем 28−33 градуса.

Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура 16 августа ночью 23−28 градусов, днем 37−42 градуса; 17—18 августа ночью 20−25 градусов, днем 34−39 градусов.

Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура 16 августа ночью 20−25 градусов, днем 32−37 градусов; 17—18 августа ночью 17−22 градуса, днем 30−35 градусов.

Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

Горные районы республики

Небольшая, местами переменная облачность. 16—17 августа в отдельных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины возможен кратковременный дождь, гроза.

18 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура 16 августа ночью 14−19 градусов, днем 22−27 градусов.

17—18 августа ночью 11−16 градусов, днем понижение до 17−22 градуса.

Ветер восточный с переходом в западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с.