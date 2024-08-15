Уральский экипаж совершил «чудо на кукурузном поле» пять лет назад

«Кто-то из экипажа кричал в рупор, чтобы люди шли на солнце, вдоль рядов кукурузы. Мама потеряла обувь, она что-то задела, пока мы слетали по трапу. Так она по этому полю и бежала босиком. Стебли кукурузы очень высокие, куда двигаться — непонятно. Кто-то плакал, кто-то находился в состоянии шока, в тот момент еще не было осознания, что случилось. Но люди все равно помогали друг другу», — вспоминает Эрик.