Собянин: Этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс. деревьев

В столице продолжается масштабная программа озеленения магистралей и крупных улиц. С 2021 года на них появилось более 21 тысячи деревьев и кустарников. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
«В прошлом году высадили более четырех тысяч деревьев на 12 московских магистралях. Липы, клены, вязы и яблони отлично прижились и теперь украшают Рублевское и Можайское шоссе, Нахимовский, Волгоградский, Балаклавский и Севастопольский проспекты, а также ряд других дорог. Со временем деревья обзаведутся пышной кроной и будут долгие годы радовать глаз москвичей», — написал Мэр Москвы.
Кроме того, деревья появились на улицах Симоновский Вал, Осташковской и Енисейской.
Работы продолжат осенью. Специалисты высадят свыше трех тысяч деревьев на более чем 10 магистралях и крупных улицах Москвы.