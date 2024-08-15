Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс. деревьев

С 2021 года вдоль магистралей и на крупных улицах появилось более 21 тысячи зеленых насаждений.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице продолжается масштабная программа озеленения магистралей и крупных улиц. С 2021 года на них появилось более 21 тысячи деревьев и кустарников. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«В прошлом году высадили более четырех тысяч деревьев на 12 московских магистралях. Липы, клены, вязы и яблони отлично прижились и теперь украшают Рублевское и Можайское шоссе, Нахимовский, Волгоградский, Балаклавский и Севастопольский проспекты, а также ряд других дорог. Со временем деревья обзаведутся пышной кроной и будут долгие годы радовать глаз москвичей», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, деревья появились на улицах Симоновский Вал, Осташковской и Енисейской.

Работы продолжат осенью. Специалисты высадят свыше трех тысяч деревьев на более чем 10 магистралях и крупных улицах Москвы.

Собянин Сергей
флора и фауна