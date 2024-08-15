Собянин: Этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс. деревьев

«В прошлом году высадили более четырех тысяч деревьев на 12 московских магистралях. Липы, клены, вязы и яблони отлично прижились и теперь украшают Рублевское и Можайское шоссе, Нахимовский, Волгоградский, Балаклавский и Севастопольский проспекты, а также ряд других дорог. Со временем деревья обзаведутся пышной кроной и будут долгие годы радовать глаз москвичей», — написал Мэр Москвы.