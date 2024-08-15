Зато за окном света много, раз в доме его нет: Жители Кишинева в четверг, 15 августа, останутся без электричества — проверьте, вам повезло или нет

Сотни жителей столицы временно останутся сегодня без электричества.
Список адресов, где пройдут запланированные работы.
Буюканы:
- К. Ешилор, ⅔, 4, Г. Яблочкин, 2/1, 5, Прунулуй, 19, 19/1, 19/2 — с 09:30 до 17:00.
Центр:
- Колумна, 171 — с 08:00 до 19:00.
- Хынчештское шоссе, 206−230, 236−238, 217, 233, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−8, 14, 30−40, 3−9, 23−27, 37, переулок В. Ковтун, 1, 12 — с 09:00 до 17:00.
- Костюжень, 14/4 — с 10:00 до 17:00.
- Друмул Скиноасей, 3A, 5 — с 09:10 до 17:10.
Рышкановка:
- Петрикань, 84−86 — с 08:00 до 19:00.
- Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A — с 08:00 до 19:00.
- Студенческая, 12/1 — с 09:00 до 17:00.