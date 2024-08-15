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Зато за окном света много, раз в доме его нет: Жители Кишинева в четверг, 15 августа, останутся без электричества — проверьте, вам повезло или нет

Будут проводиться необходимые профилактические работы.

Сотни жителей столицы временно останутся сегодня без электричества.

Список адресов, где пройдут запланированные работы.

Буюканы:

  • К. Ешилор, ⅔, 4, Г. Яблочкин, 2/1, 5, Прунулуй, 19, 19/1, 19/2 — с 09:30 до 17:00.

Центр:

  • Колумна, 171 — с 08:00 до 19:00.
  • Хынчештское шоссе, 206−230, 236−238, 217, 233, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−8, 14, 30−40, 3−9, 23−27, 37, переулок В. Ковтун, 1, 12 — с 09:00 до 17:00.
  • Костюжень, 14/4 — с 10:00 до 17:00.
  • Друмул Скиноасей, 3A, 5 — с 09:10 до 17:10.

Рышкановка:

  • Петрикань, 84−86 — с 08:00 до 19:00.
  • Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A — с 08:00 до 19:00.
  • Студенческая, 12/1 — с 09:00 до 17:00.

ЖКХ