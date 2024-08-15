Игорь Кобзев принял участие в мероприятии по случаю завершения дипмиссии Генконсула Монголии в Иркутске

Глава Приангарья подчеркнул: в последнее время отношения между Россией и Монголией динамично развиваются, а в 2021 году страны отметили исторический юбилей — столетие установления дипломатических отношений.
Генеральное консульство Монголии в Иркутске является старейшим среди всех зарубежных дипломатических представительств, расположенных в регионе. В 2021 году отмечалось 50-летие со дня его открытия.
«За годы дипломатических отношений во многом благодаря деятельности Генерального Консульства Монголии в Иркутске и с вашим личным участием установлены взаимовыгодные контакты в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, достигнут высокий уровень взаимодействия и доверия. Уверен, что реализуемые мероприятия и проекты помогут раскрыть потенциал нашего партнерства, а совместные усилия послужат дальнейшему укреплению межрегионального сотрудничества России и Монголии в интересах дружественных народов двух стран. Вы как человек искренне любящий Иркутскую область всегда будете нашим добрым другом с большой буквы», — сказал Игорь Кобзев.
Также участников мероприятия поприветствовали мэр Иркутска Руслан Болотов и представитель МИД России в Иркутске Людмила Курбатова.
Монголия является стратегическим партнером Иркутской области и входит в число ведущих торговых партнеров региона. Так, за первый квартал 2024 года за счет экспортных поставок торговый оборот между регионом и Монголией увеличился на 37% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.
Вопросы расширения сотрудничества по разным направлениям обсуждали во время визита в Монголию делегации Иркутской области под руководством Губернатора Игоря Кобзева, который состоялся в марте прошлого года. Тогда стороны провели официальные встречи в Посольстве Российской Федерации в Монголии и в органах государственной власти Монголии. Представители бизнес-сообщества обсудили сотрудничество в рамках b2b-переговоров. Посетили образовательные организации, учреждения культуры и предприятия. В июне этого же года делегация Монголии посетила Иркутск, напоминает пресс-служба областного Правительства.
Тесное взаимодействие между Иркутской областью и Монголией сформировалось в сфере образования и культуры. Монгольские студенты получают образование в иркутских вузах с 1925 года, ежегодно в университетах региона обучаются порядка 300 граждан Монголии. Государственные учреждения культуры и искусства Приангарья традиционно сотрудничают с Монголией в области музейного дела и выставочной деятельности, в области театрального и музыкального искусства, библиотечного дела, киноискусства. В этом году на территории Монголии состоялся XV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана», на котором Иркутская область представила 160 участников.