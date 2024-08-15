Игорь Кобзев принял участие в мероприятии по случаю завершения дипмиссии Генконсула Монголии в Иркутске

«За годы дипломатических отношений во многом благодаря деятельности Генерального Консульства Монголии в Иркутске и с вашим личным участием установлены взаимовыгодные контакты в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, достигнут высокий уровень взаимодействия и доверия. Уверен, что реализуемые мероприятия и проекты помогут раскрыть потенциал нашего партнерства, а совместные усилия послужат дальнейшему укреплению межрегионального сотрудничества России и Монголии в интересах дружественных народов двух стран. Вы как человек искренне любящий Иркутскую область всегда будете нашим добрым другом с большой буквы», — сказал Игорь Кобзев.