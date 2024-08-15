Косточка авокадо неожиданно проросла у дачницы в Новосибирской области

Как рассказала дачница, она уговорила своего мужа посадить косточку от съеденного авокадо в цветник. Муж, хоть и посмеялся над этой идеей, все же выполнил просьбу жены: закопал косточку в землю и подставил палочку, чтобы отметить место посадки. После этого пара забыла о своей затее, и растение не проявляло себя долгое время.