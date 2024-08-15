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Еще один район Ташкента оставили без газа до вечера

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня в Яшнабадском районе столицы частично отключили газ. Специалисты проводят ремонтные работы, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации «Худудгаз пойтахт», подача топлива временно прекращена с 10:00 до 18:00. Отключение затронет жителей и предпринимателей по улице Энергетиков.

Всего без газоснабжения останутся 240 домохозяйств.

ЖКХ