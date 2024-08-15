Жители Перми сняли на видео полчища крыс возле контейнерной площадки

«На мусорной площадке напротив дома по адресу Советской Армии, 7, невозможно подойти. Там просто полчища крыс! Раньше с опаской проходили, там бегали одна-две и то жути наводили, сейчас просто десятками, ничего не боясь. Рядом нескошенная трава, где они туда-сюда бегают, кто за это отвечает?» — рассказывает автор публикации.