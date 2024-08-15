Жители Перми сняли на видео полчища крыс возле контейнерной площадки

Жители Перми засняли на видео полчища крыс, которых заметили возле контейнерной площадки.
Ролик с животными был опубликован в сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» утром 15 августа. По словам автора публикации, полчища диких животных заметили во дворе дома по улице Советской Армии, 7.
«На мусорной площадке напротив дома по адресу Советской Армии, 7, невозможно подойти. Там просто полчища крыс! Раньше с опаской проходили, там бегали одна-две и то жути наводили, сейчас просто десятками, ничего не боясь. Рядом нескошенная трава, где они туда-сюда бегают, кто за это отвечает?» — рассказывает автор публикации.
В видео животные бегают из стороны в сторону возле мусорных баков. За кадром две женщины шокированы происходящим.
«Ужас! Они как тараканы!» — рассказывает взволнованная пермячка в ролике.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о проблеме с помойными крысами, с которой столкнулись жители дома по улице Фонтанной, 9. Пермяки соседствуют с дикими животными на протяжении нескольких лет.