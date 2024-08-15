В Башкирии назвали муниципалитеты, лидирующие по убыли населения

По данным Башстата, в республике в 2024 году уровень смертность превысил уровень рождаемости. За полугодие родилось 16 558 малышей и умерло 25 703 человека. Общая убыль населения по региону в период с января по июнь текущего года оставила 9 145 человек. Показатель фиксируется на уровне 4,5 на 1000 человек.
Для сравнения за этот же период в 2023 году в республике убыль составляла 6 678 человек.
Хуже всего дела обстоят в Ермекеевском и Краснокамском районах, где показатель естественной убыли населения достиг 14,2 на тысячу человек. Также опасная ситуация Аургазинском (12,4), и Бижбулякском (12,1) районах.
При этом прирост населения наблюдается только в Бурзянском районе — 4,8 на тысячу жителей. За шесть месяцев 2024 года здесь родилось 124 ребенка, а умерло 83 человека.