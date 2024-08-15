В Башкирии назвали муниципалитеты, лидирующие по убыли населения

По данным Башстата, в республике в 2024 году уровень смертность превысил уровень рождаемости. За полугодие родилось 16 558 малышей и умерло 25 703 человека. Общая убыль населения по региону в период с января по июнь текущего года оставила 9 145 человек. Показатель фиксируется на уровне 4,5 на 1000 человек.