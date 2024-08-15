Как волгоградцам правильно выбрать школьную форму для ребенка

Чтобы школьная форма не доставляла дискомфорта ребенку, нужно обратить внимание на качество ткани. Одежда должна быть сшита из натуральных материалов, соответствовать требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиям, текстильным материалам. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен — для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Однако немного синтетики в школьной форме тоже допустимо, поскольку она увеличивает срок службы и облегчает уход.