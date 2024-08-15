Как волгоградцам правильно выбрать школьную форму для ребенка

В первую очередь следует ознакомиться с требованиями образовательного учреждения к внешнему виду учеников. Некоторые учреждения вводят единый стандарт формы, который регламентирует ее цвет и фасон.
Чтобы школьная форма не доставляла дискомфорта ребенку, нужно обратить внимание на качество ткани. Одежда должна быть сшита из натуральных материалов, соответствовать требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиям, текстильным материалам. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен — для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Однако немного синтетики в школьной форме тоже допустимо, поскольку она увеличивает срок службы и облегчает уход.
Выбирайте форму по размеру: нельзя покупать одежду слишком узкую и тесную. Одежда не должна стеснять движения ребенка, а также не нужно покупать ребенку форуму с большим запасом: в ней школьнику тоже будет неудобно.
По возможности, подберите ребенку несколько предметов школьной одежды, чтобы их можно было менять в течение недели. Например, приготовьте запасные брюки, несколько рубашек для мальчика и блузок или платье для девочки.
Для занятий физкультурой лучше приобрести костюм из дышащей, гигроскопичной и эластичной ткани. Не стоит выбирать слишком теплый наряд для спортивного урока.
Чтобы быть уверенными в безопасности одежды для школьника, следует при покупке внимательно изучать маркировку на этикетке, данные производителя, состав ткани и рекомендации по уходу.