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Более 3,1 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Очереди на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза образуются не только из фур и легковушек, но и из рейсовых автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Более 1120 легковых автомобилей и 830 большегрузов стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

В четверг утром очереди из легкового транспорта отмечаются на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

На белорусско-литовской границе в общей сложности находится 640 легковушек: в пункте пропуска «Каменный Лог» — 400 машин, а в «Беняконях» — 240.

На границе с Польшей в ПП «Брест» тоже образовалась большая очередь, там сейчас насчитывается 450 легковых автомобилей.

Еще 30 машин стоят в погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе и пытаются выехать из Беларуси.

Что касается очередей из большегрузов, то они имеются только по двум направлениям: на литовском и латвийском.

В пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой есть очередь из 590 фур, а в «Беняконях» — 830.

В погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе тоже образовалась большая очередь из 610 большегрузов.

На белорусско-польской границе очередей в ПП «Козловичи» нет, но в погранпереходе «Брест» отмечается скопление из 25 рейсовых пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Новые запреты

Ранее Латвия и Литва ввели запрет на въезд легковушек на белорусских номерах. Позже такой же запрет ввела Эстония.

В МИД Беларуси, комментируя действия западных властей, назвали данные решения бесчеловечными и антигуманными.

ЕС