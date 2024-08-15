Более 3,1 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Более 1120 легковых автомобилей и 830 большегрузов стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
В четверг утром очереди из легкового транспорта отмечаются на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.
На белорусско-литовской границе в общей сложности находится 640 легковушек: в пункте пропуска «Каменный Лог» — 400 машин, а в «Беняконях» — 240.
На границе с Польшей в ПП «Брест» тоже образовалась большая очередь, там сейчас насчитывается 450 легковых автомобилей.
Еще 30 машин стоят в погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе и пытаются выехать из Беларуси.
Что касается очередей из большегрузов, то они имеются только по двум направлениям: на литовском и латвийском.
В пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой есть очередь из 590 фур, а в «Беняконях» — 830.
В погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе тоже образовалась большая очередь из 610 большегрузов.
На белорусско-польской границе очередей в ПП «Козловичи» нет, но в погранпереходе «Брест» отмечается скопление из 25 рейсовых пассажирских автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Новые запреты
Ранее Латвия и Литва ввели запрет на въезд легковушек на белорусских номерах. Позже такой же запрет ввела Эстония.
В МИД Беларуси, комментируя действия западных властей, назвали данные решения бесчеловечными и антигуманными.