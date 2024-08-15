Из Курской области везут в Волгоград питомцев из эвакуированного приюта

Двое волгоградских волонтеров 13 августа выехали в Курскую область, чтобы забрать часть питомцев из приюта для бездомных животных из Курской области. Как рассказал V102.RU зоозащитник Татик, руководство приюта обратилось за помощью к волонтерам в различных регионах страны с просьбой разобрать четвероногих питомцев, так как приют в связи с опасной ситуацией, сложившейся на границе с Украиной, придется эвакуировать.