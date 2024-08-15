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Из Курской области везут в Волгоград питомцев из эвакуированного приюта

Двое волгоградских волонтеров 13 августа выехали в Курскую область, чтобы забрать часть питомцев из приюта для бездомных животных из Курской области. Как рассказал V102.RU зоозащитник Татик, руководство приюта обратилось за помощью к волонтерам в различных регионах страны с просьбой разобрать четвероногих питомцев, так как приют в связи с опасной ситуацией, сложившейся на границе с Украиной, придется эвакуировать.

— Собак уже разбирают — часть уехала в Москву, в Санкт-Петербург, мы тоже решили помочь, — продолжает Татик. — Привезем в «Дино», наверное, с десяток животных.

В настоящий момент волонтеры уже забрали несколько питомцев и возвращаются домой, в Волгоград.

Напомним, сотрудники зооцентра «Дино» регулярно выезжают с благотворительной миссией в ДНР и ЛНР, где оказывают помощь в отлове и стерилизации животных. Зачастую ребятам приходится работать в экстремальных ситуациях, в том числе на заминированных территориях.

благотворительность