Из Курской области везут в Волгоград питомцев из эвакуированного приюта

— Собак уже разбирают — часть уехала в Москву, в Санкт-Петербург, мы тоже решили помочь, — продолжает Татик. — Привезем в «Дино», наверное, с десяток животных.
В настоящий момент волонтеры уже забрали несколько питомцев и возвращаются домой, в Волгоград.
Напомним, сотрудники зооцентра «Дино» регулярно выезжают с благотворительной миссией в ДНР и ЛНР, где оказывают помощь в отлове и стерилизации животных. Зачастую ребятам приходится работать в экстремальных ситуациях, в том числе на заминированных территориях.