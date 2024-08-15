В больницу МВД Перми поставили рыбу неизвестного происхождения

Сотрудники Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели проверку компании-поставщика и установили факт поставок рыбы неизвестного происхождения в мед-сан часть министерства внутренних дел города Перми. Информацию об этом сообщили в ведомстве.
«С 7 марта по 30 июля текущего года в журнал входной продукции компании-поставщика было добавлено 1,43 тонны мороженой форели производства ООО “Кронштадтская рыбная фабрика “Айсберг” без ветеринарных документов. А в санитарном заключении сказано только о 155 килограммах форели, которые привезли поставщику с завода в Кронштадте в конце прошлого года” — уточняют в надзорном органе.
Кроме того, компания изменила дату выработки и срок годности продукции на три месяца.
Во вторник, 13 августа, предпринимателю было вынесено предостережение. А информация о выявленных нарушениях была направлена в комиссию по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае.