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В больницу МВД Перми поставили рыбу неизвестного происхождения

Компания изменила дату выработки и срок годности продукции на три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели проверку компании-поставщика и установили факт поставок рыбы неизвестного происхождения в мед-сан часть министерства внутренних дел города Перми. Информацию об этом сообщили в ведомстве.

«С 7 марта по 30 июля текущего года в журнал входной продукции компании-поставщика было добавлено 1,43 тонны мороженой форели производства ООО “Кронштадтская рыбная фабрика “Айсберг” без ветеринарных документов. А в санитарном заключении сказано только о 155 килограммах форели, которые привезли поставщику с завода в Кронштадте в конце прошлого года” — уточняют в надзорном органе.

Кроме того, компания изменила дату выработки и срок годности продукции на три месяца.

Во вторник, 13 августа, предпринимателю было вынесено предостережение. А информация о выявленных нарушениях была направлена в комиссию по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае.