На Дону установят камеры «Безопасного города» с распознаванием лиц

В Ростовской области собираются на четверть увеличить количество камер видеонаблюдения в системе «Безопасный город». Об этом сообщили в правительстве региона.
Система работает во всех муниципалитетах Ростовской области. В неё входит 4,8 тысяч камер. Подавляющее большинство из них используются правоохранителями, 5% осуществляют мониторинг за природными пожарами, а порядка 50 камер следит за уровнем реки Дон при сгонно-нагонных явлениях.
После внедрения системы, как сообщают в областном департаменте ГО и ЧС, в два раза снизилось время реагирования на любые нештатные ситуации. В три с половиной раза увеличилась и доля раскрываемых преступлений.
В 2024 году планируется закупить и подключить 1092 видеокамеры, в том числе с инновационными модулями биометрического распознавания лиц. 289 таких камер уже установлены в регионе. Отмечается, что активно работа проводится в Целинском и Зимовниковском районах, а также в Таганроге.