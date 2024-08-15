На Дону установят камеры «Безопасного города» с распознаванием лиц

В 2024 году планируется закупить и подключить 1092 видеокамеры, в том числе с инновационными модулями биометрического распознавания лиц. 289 таких камер уже установлены в регионе. Отмечается, что активно работа проводится в Целинском и Зимовниковском районах, а также в Таганроге.