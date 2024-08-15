Что изменится для школьников Казахстана в новом учебном году

«С нового учебного года в рамках проекта “Цифровой учитель” будет активизирована работа с учениками из малообеспеченных семей. Благодаря масштабной цифровизации мы можем дать возможность учащимся в самых отдаленных селах получать учебные материалы и уроки от лучших учителей страны. Подобный опыт был реализован в пилотном режиме в Актюбинской области», — резюмировал глава Минпросвещения.