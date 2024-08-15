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Одну из самых оживленных улиц Кишинева перекроют на сутки: Рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Столичный участок улицы Алба-Юлия в периметре улиц Онисифора Гибу и Ливиу Деляну будет перекрыт с 05.00 18 августа до 05.00 19 августа.

Данная мера связана с проведением выставки.

Движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

Троллейбусы № 3, № 21 и № 22: туда — ул. И. Крянгэ — Площадь Унирий Принчипателор; обратно — Площадь Унирий Принципателор — И. Крянгэ, а далее по установленным маршрутам.

Автобус № 26: туда — ул. Алба-Юлия — О. Гибу — Н. Костин — Л. Деляну — Алба-Юлия — ш. Балкань — Л. Деляну; обратно — Л. Деляну — Н. Костин — О. Гибу — Алба-Юлия, а далее по установленному маршруту.

Для обеспечения общественным транспортом указанного участка дороги на 18 августа вводится маршрут троллейбуса № 14. Он будет курсировать следующим образом:

туда — Алба-Юлия — Л. Деляну — Н. Костин — О. Гибу — Алба-Юлия — Площадь Унирий Принчипателор — И. Крянгэ — Площадь Д. Кантемира (разворот на кругу);

обратно — Площадь Д. Кантемира — И. Крянгэ — Площадь Унирий Принчипателор — Алба-Юлия — О. Гибу — Н. Костин — Л. Деляну — Алба-Юлия.