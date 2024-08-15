В Минске живого нильского крокодила Данди продали на торгах за 4050 рублей

Очередные торги по продаже крокодила состоялись 13 августа. Желающих приобрести хищника оказалось трое. Изначальная цена на крокодила составляла 2000 рублей, однако после неудачных торгов ее снизились до 1800. Торги довольно активно шли между участниками № 1 и № 3 в промежутке с 11.00 до 16.00.