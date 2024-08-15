В Минске живого нильского крокодила Данди продали на торгах за 4050 рублей. Информация опубликована на сайте beltorgi.by.
Очередные торги по продаже крокодила состоялись 13 августа. Желающих приобрести хищника оказалось трое. Изначальная цена на крокодила составляла 2000 рублей, однако после неудачных торгов ее снизились до 1800. Торги довольно активно шли между участниками № 1 и № 3 в промежутке с 11.00 до 16.00.
Первую ставку повысили до 1890 рублей. В итоге крокодила удалось продать за 4050 рублей, то есть более чем вдвое дороже от стартовой планки. Победителем оказался участник № 1, сделавший последнюю ставку перед завершением аукциона.