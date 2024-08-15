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Санврачи забраковали четыре пляжа в Воронеже

Специалисты Роспотребнадзора в ходе мониторинга качества воды на пляжах региона порекомендовали не купаться на четырех пляжах в Воронеже.

Лабораторные исследования показали, что в местах массового отдыха увеличен показатель химического потребления кислорода (ХПК) и выявлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям.

Купаться не рекомендуется:

  • В районе парка «Алые паруса» (улица Арзамасская). Здесь ХПК увеличен в 1,4 раза, а превышение по наличию колиформных бактерий (далее ОКБ) составило 4,8 раза.
  • На Воронежском водохранилище в 0,8 км южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж. На этой территории ХПК увеличен в 1,05 раза, а ОКБ в 4,8 раза.
  • В воронежском водохранилище в районе санатория имени Горького ХПК превышено в 1,05 раз.
  • На водохранилище в районе парка «Дельфин» на улице Остужева, 2. Здесь обнаружено превышение ХПК в 1,2 раза, а ОКБ также в 4,8 раза

Химическое потребление кислорода (ХПК) является количественной характеристикой степени загрязнения водоема от промышленных сточных вод и от смывов дождевыми водами грязных почв.

Роспотребнадзор направил в администрацию Воронежа рекомендацию поставить таблички с рекомендациями для отдыхающих не купаться на данных пляжах.

туризм и отдых