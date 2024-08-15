Санврачи забраковали четыре пляжа в Воронеже

Лабораторные исследования показали, что в местах массового отдыха увеличен показатель химического потребления кислорода (ХПК) и выявлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям.
Купаться не рекомендуется:
- В районе парка «Алые паруса» (улица Арзамасская). Здесь ХПК увеличен в 1,4 раза, а превышение по наличию колиформных бактерий (далее ОКБ) составило 4,8 раза.
- На Воронежском водохранилище в 0,8 км южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж. На этой территории ХПК увеличен в 1,05 раза, а ОКБ в 4,8 раза.
- В воронежском водохранилище в районе санатория имени Горького ХПК превышено в 1,05 раз.
- На водохранилище в районе парка «Дельфин» на улице Остужева, 2. Здесь обнаружено превышение ХПК в 1,2 раза, а ОКБ также в 4,8 раза
Химическое потребление кислорода (ХПК) является количественной характеристикой степени загрязнения водоема от промышленных сточных вод и от смывов дождевыми водами грязных почв.
Роспотребнадзор направил в администрацию Воронежа рекомендацию поставить таблички с рекомендациями для отдыхающих не купаться на данных пляжах.