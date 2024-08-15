Ученые установили новую дату первоначального заселения Беларуси

«Таких примеров множество. Причем по всем хронологическим периодам — от первоначального заселения до Средневековья и Нового времени. Если мы говорим про первоначальное заселение территории Беларуси, то именно за последние годы ученые Института истории НАН сделали значительные открытия. Мы давали осторожную оценку самой древней стоянке около деревни Огово. Сначала 250 тыс. лет, потом не менее 300 тыс. лет. Сегодня мы говорим о том, что ей не менее 400 тыс. лет, потому что появляются новые естественнонаучные анализы, данные, которыми оперируют ученые», — сказал он.



Около деревни Кошевники Гродненского района на реке Неман археологи нашли артефакт возрастом не менее 100 тыс. лет. «А это значит, что люди появились в районе Гродно намного раньше, чем мы думали. Как минимум в 10 раз. Раньше мы говорили про 12 тыс. лет тому назад. Проведенные нами исследования доказали более древнюю историю целого региона. Как и раскопки на еще одной стоянке древних людей около деревни Новоселки Ветковского района — найденные артефакты очень сильно повлияли на историю расселения людей в каменном веке на территории Гомельщины», — отметил директор института.



«Что касается исследований на Менке, кто-то раньше сомневался, не верил, но сегодня есть четкая доказательная база, что это был именно древний город Х века. И мы с гордостью говорим, что на территории Восточной Европы нет таких исследованных деревянных конструкций, настолько хорошо сохранившихся, и таких масштабных исследований не проводилось. Это, без сомнения, достижение белорусской археологии», — подчеркнул ученый.



Ученые также активно работают с рядом районных исполнительных комитетов. «Многие к нам обращаются по поводу или подтверждения, или “удревнения” даты первого письменного упоминания города. И если у нас есть, кроме письменных источников, еще и данные археологических раскопок, то во многих случаях мы рекомендуем поменять дату. Но иногда и не соглашаемся — если в письменном источнике обозначается вскользь существование этого города, но совершенно нет археологических материалов этого периода, что очень важно. Это может свидетельствовать об ошибке в письменном источнике», — обратил внимание Вадим Лакиза.