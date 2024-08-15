В Волгограде около Мамаева кургана временно перекроют дорогу

В мэрии сообщили, что на участке подготовлено основание пути и смонтирована новая рельсошпальная решетка, также рабочие уже оснастили переезд резинокордовыми плитами. Рабочие приступают к обустройству примыкания к участку улично-дорожной сети.
Кроме того, ремонтные работы охватят переезд на пересечении ул. Крылова и пр. Ленина. Здесь также планируется обновить рельсошпальную решетку.
Эти работы требуют временно перекрыть автомобильное движение на обновляемом участке. Поэтому с 17 по 27 августа (ориентировочно) движение машин через переезд не будет осуществляться. Водители смогут съехать на Нулевую Продольную через ул. Землянского и 7-ю Гвардейскую.