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В Волгограде около Мамаева кургана временно перекроют дорогу

Подрядная организация закончила капитальный ремонт двух автомобильных переездов через трамвайные пути у стадиона «Волгоград Арена».

В мэрии сообщили, что на участке подготовлено основание пути и смонтирована новая рельсошпальная решетка, также рабочие уже оснастили переезд резинокордовыми плитами. Рабочие приступают к обустройству примыкания к участку улично-дорожной сети.

Кроме того, ремонтные работы охватят переезд на пересечении ул. Крылова и пр. Ленина. Здесь также планируется обновить рельсошпальную решетку.

Эти работы требуют временно перекрыть автомобильное движение на обновляемом участке. Поэтому с 17 по 27 августа (ориентировочно) движение машин через переезд не будет осуществляться. Водители смогут съехать на Нулевую Продольную через ул. Землянского и 7-ю Гвардейскую.