В центре Екатеринбурга зимой сделают каток вместо ледового городка

По его словам, его будут заливать водой, так как ресурсов на организацию инфраструктуры хладогенераторами и с подложками, скорее всего, городу не хватит. «Каток раньше декабря не появится. А уйдет, мы надеемся, поскорее, чем это происходит в парке Маяковского, потому что там полтора месяца все это тает. Понимаем, что площадь нельзя занимать так долго, будем стараться, чтобы каток закончил свою работу в конце января», — рассказал Илья Марков.
Ледовый городок собираются перенести в Исторический сквер — в этом году там сосредоточатся на строительстве детских горок, а архитектурных сооружений и ледовых скульптур там будет мало. Как пояснил господин Марков, администрация каждый год получает письма с просьбами, чтобы горок строили больше, потому что на них всегда очереди. Канал в сквере планируют оградить ледовым ограждением.
При этом в мэрии не собираются отменять фестиваль ледовой скульптуры, однако пока нет решения, где объекты изо льда будут устанавливать — их могут или вписать в концепцию катка, или поставить в прогулочной зоне Исторического сквера.
Напомним, идею о размещении катка на Площади 1905 года в начале августа высказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, он не считает себя сторонником организации ледового городка на этой локации, так как там небезопасно и очень много посетителей для такого небольшого места.