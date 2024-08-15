В центре Екатеринбурга зимой сделают каток вместо ледового городка

По его словам, его будут заливать водой, так как ресурсов на организацию инфраструктуры хладогенераторами и с подложками, скорее всего, городу не хватит. «Каток раньше декабря не появится. А уйдет, мы надеемся, поскорее, чем это происходит в парке Маяковского, потому что там полтора месяца все это тает. Понимаем, что площадь нельзя занимать так долго, будем стараться, чтобы каток закончил свою работу в конце января», — рассказал Илья Марков.