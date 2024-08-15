Омичка отсудила 80 тыс рублей у «Уральских авиалиний» за высадку в поле

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выплатит моральную компенсацию в размере 80 тыс. рублей омичке, летевшей рейсом Адлер-Омск, который совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Новосибирской области.
Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился на грунт в Новосибирской области. Самолет пропал с радаров, предварительно подавая сигналы об отказе гидросистремы.
В тот же день «КП Омск» поговорила с одной из пассажирок, которая летела к маме в Омск. Женщина поделилась, что этот день стал ее «вторым днем рождения».
Позже гендиректор «Уральских авиалиний» объяснил, почему самолет, летевший в Омск, совершил экстренную посадку в поле.
В иске к авиакомпании омичка указала, что испытала в тот день сильнейший стресс и ей потребовалась помощь психотерапевта. Специалист поставил женщине диагноз — острая реакция на стресс.
Ответчик письменно возразил против иска.
Кировский районный суд счел доводы омички обоснованными и обязал взыскать с авиакомпании 80 тыс. рублей моральной компенсации в пользу женщины. Инстанция также оштрафовала «Уральские авиалинии» на 40 тыс. рублей за некачественное оказание услуг по авиаперевозке.
Напомним, севший в поле самолет Сочи-Омск больше не будут использовать для перевозок.