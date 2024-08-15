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Очередь перед Крымским мостом достигла почти тысячи машин

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 995 авто.

По состоянию на 9.00 четверга, 15 августа, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 995 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 495 машин. Ждать своей очереди нужно около двух часов.

В Керчи очередь перед мостом появилась в шесть утра, а на Кубани — в четыре.