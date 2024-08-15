«Солнечно и по-летнему тепло»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 15 августа

Сегодня, 15 августа, погоду в Северной столице будет формировать гребень антициклона. Это значит, что облаков в небе над городом ожидается мало, а дожди обойдут стороной. Солнце сможет прогреть воздух до по-настоящему летних значений. Об этом со ссылкой на «Метеовести» в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.