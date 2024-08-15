«Солнечно и по-летнему тепло»: Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге 15 августа

Сегодня, 15 августа, погоду в Северной столице будет формировать гребень антициклона. Это значит, что облаков в небе над городом ожидается мало, а дожди обойдут стороной. Солнце сможет прогреть воздух до по-настоящему летних значений. Об этом со ссылкой на «Метеовести» в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.
— Столбик термометра покажет в Петербурге от +24 до +26 градусов, в соседнем регионе — Ленинградской области — от +22 до +27 градусов. Ветер подует северо-западный, его порывы могут достигать до девяти метров в секунду, — рассказал синоптик.
Леус добавил, что атмосферное давление в течение дня будет мало меняться. Оно составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
К слову, сегодня утром город на Неве окутал густой туман. Пулково не стал исключением. Из-за непогоды петербургский аэропорт работает в условиях ограниченной видимости. Несколько самолетов задержали на вылет. При этом воздушная гавань продолжает обслуживать суда и пассажиров.