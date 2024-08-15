Дорогостоящие виллы и элитные квартиры: что еще вернет Казахстану Кайрат Сатыбалдыулы

«На сегодня уже возвращены активы на 18 млрд тенге. В их число входят два крупных бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом в престижном районе столицы нашей страны. В Специальный государственный фонд перечислено 95 тыс. долларов, изъятых у Сатыбалдыулы в ходе обысков».Комитет по возврату активов ГП РК.