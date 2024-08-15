На 36% в Татарстане выросла заболеваемость ковидом

По данным Роспотребнадзора республики, обновлённая статистика превышает показатели прошлой недели на 21 пациента. Кроме того это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев заболевание протекает по типу ОРВИ и лишь в 4% случаев сопровождается пневмонией.