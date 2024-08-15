На 36% в Татарстане выросла заболеваемость ковидом

В Татарстане за неделю заболеваемость ковидом выросла более чем на треть. С 5 по 11 августа было зарегистрировано 79 новых пациентов.
По данным Роспотребнадзора республики, обновлённая статистика превышает показатели прошлой недели на 21 пациента. Кроме того это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев заболевание протекает по типу ОРВИ и лишь в 4% случаев сопровождается пневмонией.
Отмечается, что одной из главных причин роста заболеваемости стал наплыв отпускников домой. Вследствие этого происходит возвращение большинства татарстанцев на рабочие места, формирование новых коллективов. Также резко увеличивается число случайных контактов, в том числе в общественном транспорте.