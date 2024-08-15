В Ташкенте откроется Центр регенеративной медицины

Белорусский новостной портал сообщил о расширении сотрудничества Беларуси и Узбекистана в фармацевтической отрасли.
В частности, уже в 2024 году в Ташкенте при участии белорусских специалистов планируют открыть Центр регенеративной медицины. Там будут производить и применять биомедицинские клеточные продукты. Для Узбекистана это совершенно новое направление в лечении пациентов. В Беларуси эти технологии активно применяются уже более пяти лет, и белорусы готовы поделиться опытом с узбекскими коллегами.
«Идет взаимодействие нескольких центров. В первую очередь — это РНПЦ трансфузиологии Беларуси и Узбекистана. Центр регенеративной медицины будет создан в Ташкенте. Вопросы уже были обсуждены министрами наших стран. Центр, я надеюсь, будет функционировать уже в этом году», — отметил директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько.
Беларусь и Узбекистан уже сотрудничают в области кардиологии, онкологии, детской хирургии, травматологии, а также трансплантологии.