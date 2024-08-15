В Ташкенте откроется Центр регенеративной медицины

В частности, уже в 2024 году в Ташкенте при участии белорусских специалистов планируют открыть Центр регенеративной медицины. Там будут производить и применять биомедицинские клеточные продукты. Для Узбекистана это совершенно новое направление в лечении пациентов. В Беларуси эти технологии активно применяются уже более пяти лет, и белорусы готовы поделиться опытом с узбекскими коллегами.