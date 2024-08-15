О дефиците мест в общежитиях в Астане заявил глава Минпросвещения

Гани Бейсембаев отметил, что в 2023 году обновлена материально-техническая база 75 колледжей, 25 из которых реализованы при поддержке бизнеса. Начиная с сентября 2024 года, по его словам, стипендии студентам колледжей будут увеличены еще на 50%.
«Решаются проблемы социальной поддержки студентов. Введены в эксплуатацию 13 общежитий на 2656 мест. Прирост заполняемости общежития составил 88%. Однако результаты анализа показывают, что проблема обеспечения общежитиями студентов в Астане по-прежнему актуальна — требуется еще 1291 койка», — заявил он.