В Челябинской области на 7% сократилось количество ДТП

Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», по итогам прошлого года в Челябинской области обнаружили девять самых аварийных участков. Дорожники и автоинспекторы разработали план действий, который привел к тому, что с начала 2024 года в опасных зонах не случилось ни одного ДТП.