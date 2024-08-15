В Челябинской области на 7% сократилось количество ДТП

В Челябинской области в 2024 году снизилось количество ДТП на федеральных трассах. С января по июль произошло на 7% меньше аварий, чем в том же периоде прошлого года. При этом количество ДТП с пострадавшими сократилось на 11%.
Самый распространенный вид ДТП — столкновения машин. На них приходится 66% от общего количества аварий на Южном Урале. Еще 16% ДТП — это съезд машин с дороги. Остальные 18% — это наезды на пешеходов и случаи, когда автомобили врезались во всевозможные препятствия.
Как рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал», по итогам прошлого года в Челябинской области обнаружили девять самых аварийных участков. Дорожники и автоинспекторы разработали план действий, который привел к тому, что с начала 2024 года в опасных зонах не случилось ни одного ДТП.
— Ключевым фактором, влияющим на число ДТП, остается несоблюдение водителями скоростного режима, — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
Чтобы справиться с проблемой, на дорогах устанавливают видеокамеры, которые автоматически фиксируют нарушения. В нынешнем году планируют смонтировать дополнительно 19 постов видеонаблюдения.