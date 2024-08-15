Астана в ожидании града: что говорят синоптики

В городе распространяются предупреждения: жителям приходят SMS-сообщения с предупреждением о возможных осадках, а в социальных сетях активно обсуждают, что может ждать столицу в ближайшие дни, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Синоптики предупреждают, что 15 августа в столице днем ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, днем порывы 15−20 метров в секунду. Однако вероятность повторения столь мощного града, как 8 августа, оценивается как низкая.
«В Астане осадки прогнозируются во второй половине дня. Также возможен град, но локальное явление, которое может пройти полосой, не охватив всей территории города и метеостанции», — рассказали синоптики.
В ближайшие два дня в столице также прогнозируется выпадение града. 16 августа в Астане ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 21−23 тепла. 17 августа переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 21−23 тепла.
Напомним, 8 августа в Астане прошел мощный град, который оставил после себя сотни поврежденных автомобилей. Ледяные куски пробили кузовы машин, оставили на стеклах трещины и вызвали немало проблем у владельцев транспорта.