Его видели в царапинах и синяках, ее — в слезах и с травмой пальца: Что сказали свидетели по делу супругов, обвиняемых в убийстве дочери в Ростове

— Я провожала своего ребенка в школу, открывала ему двери. В момент, когда мой сын выходил, увидела, как Наталья с ребенком на руках направляется в квартиру со стороны лифта. Я обратила внимание, что она была взволнована, напугана, плакала. В связи с этим решила обратиться к ней, узнать, что случилось, нужна ли ей моя помощь. После того, как Наталья открыла дверь, мы зашли в ее квартиру. Она рассказала мне, что ее толкнул ее муж. После показала на палец руки и сказала, что он у нее болит.