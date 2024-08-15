Его видели в царапинах и синяках, ее — в слезах и с травмой пальца: Что сказали свидетели по делу супругов, обвиняемых в убийстве дочери в Ростове

В Ростовском областном суде 14 августа прошло очередное заседание по делу супругов, обвиняемых в убийстве собственной дочери. ЧП произошло в одной из многоэтажек в микрорайоне Суворовском в апреле 2023 года.
По версии следствия, молодые муж и жена сначала расправились с младенцем, а потом попытались скрыть его тело. Женщина сообщила полицейским о пропаже дочери. Сотрудники начали поиски, но долго они не продлились. Как ранее «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник, силовики осмотрели квартиру семьи и нашли останки ребенка в холодильнике.
Попавших под подозрение супругов задержали и отправили под стражу. Их обвинили в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц. В апреле дело передали в суд, а в августе прошли первые заседания. Представители защиты и гособвинения задали вопросы арендодателю супругов, няне их ребенка и подруге жены.
На этот раз перед судом выступили мать подозреваемого и соседка пары.
«Я БЫЛА ОШАРАШЕНА».
Мать Ивана (имена изменены — прим. ред.) жила в одном из районов области. С сыном и снохой она виделась нечасто, но периодически созванивалась с обоими.
Женщина рассказала, что до рождения дочери отношения у пары были хорошими. По словам свидетельницы, ребенок для ее сына был долгожданным.
Мать вспомнила две ситуации, произошедшие уже после родов. Она говорит, что в октябре 2022 года сын приехал к ней в четыре часа утра.
— Весь поцарапанный, в синяках. Я была, конечно, ошарашена. Оказывается, у них произошел инцидент с вызовом полицейских и медработников.
Что произошло между молодыми людьми, свидетельница так и не узнала. Сын пробыл у матери выходные и вернулся в Ростов.
В другой раз Иван пожаловался маме, что не смог попасть в квартиру.
— Он приехал домой — чемоданы на площадке. Дверь закрыта, ключ не подходит. На звонок она (жена — прим. ред.) не ответила. Он закрыл чемодан и ушел.
Женщина также рассказала, что сын обращался в органы опеки.
— Мой сын писал заявление в органы опеки, в полицию, снимал побои. Он обращался за помощью, потому что ему не нравилось поведение жены.
Однако, судя по всему, после всех инцидентов жена и муж воссоединялись снова и снова. В последний раз они приезжали к матери мужа в феврале — показать ребенка.
«ОНА БЫЛА ВЗВОЛНОВАНА И ПЛАКАЛА».
Еще одна свидетельница — соседка супругов — рассказала суду, что однажды встретила Наталью в подъезде.
— Она шла с общей лестницы с плачущим ребенком. Наталья была расстроена. Я спросила у нее, нужна ли помощь. Она сказала: «Нет, все в порядке».
Выступавшая также вспомнила, что Наталья показала ей поврежденный палец. Свидетельница заметила, что не уточняла у молодой мамы подробности случившегося. Женщина предложила соседке успокоительное, но та отказалась.
После выступления гособвинитель заметила, что в рассказе свидетельницы есть противоречия с ранее данными показаниями. Прокурор зачитала первоначальную версию, которую соседка озвучила правоохранителям.
— Я провожала своего ребенка в школу, открывала ему двери. В момент, когда мой сын выходил, увидела, как Наталья с ребенком на руках направляется в квартиру со стороны лифта. Я обратила внимание, что она была взволнована, напугана, плакала. В связи с этим решила обратиться к ней, узнать, что случилось, нужна ли ей моя помощь. После того, как Наталья открыла дверь, мы зашли в ее квартиру. Она рассказала мне, что ее толкнул ее муж. После показала на палец руки и сказала, что он у нее болит.
Согласно показаниям, женщина посоветовала Наталье поговорить с родителями. А еще предложила на всякий случай обменяться номерами телефонов.
— Вечером я позвонила Наталье и спросила, все ли у нее в порядке. На что она мне ответила, что все хорошо.
После этого соседка с Натальей не связывалась. Ее супруга Ивана она так ни разу и не увидела.
Слушания по делу продолжаются. Виновность или невиновность подозреваемых предстоит определить суду присяжных.