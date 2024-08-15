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Голосование в Ростовской области собираются провести на 11 дней раньше срока

Голосование в Ростовской области и еще в семи приграничных регионах перенесли на 28 августа.

Источник: Комсомольская правда

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы и городских дум в Ростовской области решили провести на одиннадцать дней раньше запланированного срока. Информацию об этом публикует ЦИК России.

Кроме донского региона, досрочные выборы также собираются организовать еще в семи регионах страны: в Краснодарском крае, Севастополе, Республике Крым, Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.

Поддержать своих кандидатов жители указанных территорий смогут уже с 28 августа. Проголосовать можно будет на избирательных участках, придомовых территориях, на дому, а также там, где отсутствуют помещения и нет транспортного сообщения.

— Чтобы включиться в списки избирателей по месту нахождения, необходимо подать заявление с помощью технологии «Мобильный избиратель», а в случае невозможности подачи такого заявления — обратиться в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования, — говорится в сообщении ЦИК России.

Напомним, основной период выборов на Дону изначально планировали на 6, 7 и 8 сентября 2024 года. На депутатское место в Госдуме от Ростовской области претендуют шесть человек: Виктория Абрамченко, Наталья Оськина, Роман Климов, Максим Федоров, Александр Ефимов и Дмитрий Величко.

Выборы депутатов гордум пройдут в Азове, Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Голосование на дополнительных выборах в Зернограде, в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского состоится 8 сентября.