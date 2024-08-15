Знакомый «омикрон» и заразный «флирт»: в Самарскую область вернулся ковид

-Это пациенты младше 3-х и старше 65-ти лет; люди с сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ; пациенты с хроническими заболеваниями легких, включая астму; больные с хроническими заболеваниями печени, циррозом печени; пациенты со злокачественными заболеваниями с лечением в течение последних пяти лет, больные с цереброваскулярными заболеваниями; пациенты с заболеваниями сердца — сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией; страдающие от ожирения и беременные женщины особенно в I и III триместре, — отмечает эксперт.