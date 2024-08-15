Знакомый «омикрон» и заразный «флирт»: в Самарскую область вернулся ковид

На днях по сети прокатилась новость о росте случаев COVID-19. По данным оперштаба, в России только за неделю заболеваемость ковидом выросла на 29,1%. Появилась и информация о новом штамме давно знакомой заразы «флирт». Волжане всерьез обеспокоены ситуацией, многие боятся, что Самарскую область ждет новая вспышка распространения коронавируса. Но так ли это? Корреспондент «КП-Самара» изучила статистику, пообщалась с экспертами и выяснила подробности.
Ковид вернулся
Судя по информации регуправления Роспотребнадзора, Самарская область столкнулась с увеличением случаев заражения коронавирусом.
«По итогам 32-й недели 2024 года в Самарской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 10, что на 22,7% выше, чем на прошлой неделе», — говорится в сообщении ведомства.
По данным на понедельник, 12 августа 2024 года, в регионе зарегистрировано 66 случаев заболевания, показатель на 100 тысяч населения составил 2,1.
Одно ясно точно — в губернию действительно вернулся ковид. Но стоит ли бить тревогу и ожидать новую вспышку вируса? Об этом редакции «Комсомолки» рассказала главный внештатный инфекционист Самары, заведующая инфекционным отделением Клиник СамГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Киндалова.
Виной всему — сезонность
По словам эксперта, ситуация как в России, так и в Самарской области на сегодняшний день стабильная. А рост заболеваемости связан с сезонностью.
— Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей. В конце августа — начале сентября заканчиваются массовый сезон отпусков и летние каникулы, большинство людей возвращается к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах, — говорит Екатерина Киндалова.
Коронавирус входит в число острых респираторных вирусных инфекций. Сегодня доминирующим штаммом останется «омикрон», но на территории России зафиксированы и случаи заболевания, вызванные новым штаммом «флирт».
— Симптомы нового штамма практически не отличаются от ОРВИ или циркулирующих до настоящего времени других вариантов коронавируса. К ним относятся: повышение температуры тела, головная боль, насморк, быстрая утомляемость, боли в горле, — рассказала врач-инфекционист.
«Флирта» бояться не стоит
Екатерина Киндалова уверяет: новый вариант коронавируса не более заразен, чем другие штаммы. Чаще всего он протекает в легкой форме или средней тяжести. Так или иначе, надо быть начеку тем, кто находится в группе риска.
-Это пациенты младше 3-х и старше 65-ти лет; люди с сахарным диабетом и другими нарушениями обмена веществ; пациенты с хроническими заболеваниями легких, включая астму; больные с хроническими заболеваниями печени, циррозом печени; пациенты со злокачественными заболеваниями с лечением в течение последних пяти лет, больные с цереброваскулярными заболеваниями; пациенты с заболеваниями сердца — сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией; страдающие от ожирения и беременные женщины особенно в I и III триместре, — отмечает эксперт.
Но даже тем, кто в эту группу пациентов не входит, стоит проявить заботу к своему здоровью. Особенно в подъем заболеваемости.
— Важно соблюдать правила личной гигиены, своевременно выявлять и корректировать сопутствующие заболевания. Кроме того, здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Соблюдайте режим, включая полноценный сон, употребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
Стоит отметить, вакцинация на сегодняшний день остается наиболее эффективным способом профилактики любой инфекции. В том числе и коронавируса.
— В России продолжают изучать новые типы вакцин и схемы иммунизации, которые будут оптимальны в текущей ситуации. За уточнением необходимости проведения вакцинации необходимо обратиться к врачу по месту прикрепления полиса, — добавила Екатерина Киндалова.
Ранее в Минздраве сообщили, что Самарская область уже начала подготовку к старту прививочной кампании. Он намечен на начало осени. В регионе планируют привить от коронавируса более 50 тысяч человек из групп риска. А свыше 1,8 млн жителям губернии поставят защиту от гриппа.