Дмитрий Демешин: «Моя цель — убедить владельцев магазинов продавать рыбу по низкой цене нашим жителям»

Не прошло и месяца, как временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин повторил практику ответов на вопросы и обращения жителей региона в прямом эфире. Его первая трансляция в соцсетях состоялась 15 июля. Тогда руководителю территории удалось ответить на более чем 40 вопросов, не говоря о четырех тысячах принятых комментариев, каждый из которых взяли в работу профильные структуры правительства.
Новый эфир прошел 12 августа, и его общий посыл был прежним: если есть проблемы, значит, есть решение, и оно будет найдено. Дмитрий Демешин дал понять, что за поддержкой намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину, с которым встретится в ближайшее время. Глава региона общался с жителями края более часа и дал ответы на около 40 вопросов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Врио губернатора начал трансляцию с краткого подведения итогов и обозначения перспектив дальнейшей работы. Он отметил, что, несмотря на достигнутые результаты, проблем в регионе по-прежнему очень много. Для их обобщения и анализа сейчас по поручению Дмитрия Демешина в крае формируется атлас проблемных объектов. Его создание должны завершить к 20 августа.
«Много вопросов удалось решить, про которые вы писали на прошлую прямую линию и задавали мне на встречах в районах. Установлено уличное освещение в поселке Заветы Ильича Комсомольского района, произведен ямочный ремонт на Амурском бульваре, установлена детская площадка в Ягодном Комсомольского района. Перечислять можно долго, но есть много вопросов, которые еще не решены. Не все сразу, но большинство решим в этом году. Работа предстоит большая. Но я и правительство края докажем делом, что качество жизни каждого жителя Хабаровского края у нас на первом месте», — сказал врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Ничего тут изобретать не нужно было. Когда наши рыбаки начали рассказывать, насколько дорогие услуги по логистике в центральную Россию, возник вопрос — а зачем? Мы же купим эту рыбу. Я сам ее покупаю, и моя цель — убедить владельцев магазинов продавать больше рыбы по низкой цене нашим жителям. И мне кажется, это начинает получаться», — ответил Дмитрий Демешин.
По мнению главы региона, рыбопромышленники тоже понимают свою выгоду, поэтому рыбная продукция и впредь будет поступать в розничные торговые сети края.
«Ярмарки выходного дня тоже считаю необходимым открывать. Сам посещал две ярмарки, видел, и до декабря этого года они будут работать в зависимости от района промысла, формирования транспортных партий для доставки от мест промысла до крупных городов края и районных центров. Мы это делать будем. Вот реализация лососевых рыб в этом году началась на две недели раньше. Специально расширили и продукцию, и сроки. Это был действительно серьезный вопрос, и мы его решали вместе с Росрыболовством», — рассказал врио губернатора.
Отметим, онлайн-трансляцию в аккаунтах главы региона и на официальных страницах правительства края в «Телеграме», «Одноклассниках» и «ВКонтакте» посмотрели в общей сложности более 10 тысяч человек. За время эфира поступило почти четыре тысячи вопросов.
«Я благодарен вам за искренний интерес к такому формату нашей с вами коммуникации. Мне очень важны те векторы, посылы, которые даете мне вы, уважаемые жители. Мы обязательно по каждому из них дадим ответы, дадим конкретными делами», — подытожил Дмитрий Демешин.