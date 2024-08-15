Дмитрий Демешин: «Моя цель — убедить владельцев магазинов продавать рыбу по низкой цене нашим жителям»

«Ярмарки выходного дня тоже считаю необходимым открывать. Сам посещал две ярмарки, видел, и до декабря этого года они будут работать в зависимости от района промысла, формирования транспортных партий для доставки от мест промысла до крупных городов края и районных центров. Мы это делать будем. Вот реализация лососевых рыб в этом году началась на две недели раньше. Специально расширили и продукцию, и сроки. Это был действительно серьезный вопрос, и мы его решали вместе с Росрыболовством», — рассказал врио губернатора.