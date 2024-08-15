На Иркутской ГЭС снизили сбросы воды из-за подъема Иркута

Из-за дождей в реке Иркут в районе села Баклаши увеличился уровень воды. При критической отметке в 480 сантиметров он уже достиг 320. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, из-за повышения воды было принято решение снизить сбросы на Иркутской ГЭС до 1500 м3/с.
— Шелеховский и Иркутский пожарно-спасательный гарнизоны функционируют в режиме повышенной готовности. В населенных пунктах Баклаши и Горький для мониторинга обстановки и реагирования выставлены оперативные группы гарнизонов, — поделились в ведомстве.
Подъем воды прогнозируют в течении двух дней 15 и 16 августа. На этот случай аэромобильная группировка находится в режиме готовности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиакомпании пришлось оплатить штраф за задержку нескольких рейсов в Иркутске и Сочи. Ожидание вылета растянулось на 22 часа.