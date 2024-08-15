На Иркутской ГЭС снизили сбросы воды из-за подъема Иркута

Из-за дождей в реке Иркут в районе села Баклаши увеличился уровень воды. При критической отметке в 480 сантиметров он уже достиг 320. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, из-за повышения воды было принято решение снизить сбросы на Иркутской ГЭС до 1500 м3/с.