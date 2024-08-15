Лета в Хабаровском крае осталось совсем на донышке

Август достиг своей середины, лета осталось совсем немного, на донышке. Но оно пока никуда не уходит. Вот и гроздья рябины пока еще не созрели. Не время! Правда, 16 августа к нам опять вернутся дожди, они пройдут практически на всей территории края.
Тем не менее, высокие температуры ожидаются в Чегдомыне, днем там +26…+28, ночью +14…+16 градусов. Это лучше, чем на самом юге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Так, в Вяземском в пятницу днем +27…+29, ночью +17…+19 градусов, пройдет кратковременный дождь, дождливо будет и в Бикине. Днем там воздух прогреется до +25…27, ночью столбик термометра остановится на отметке в +18…+20 градусов. В Троицком тоже еще очень тепло, в послеобеденное время там +24…+26, на рассвете +17…+19 градусов, и тоже дождь.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков, в светлое время суток там +23…+25, ночью +15…+17 градусов. В селе имени Полины Осипенко еще тоже лето! Днем +21…+23 градуса, ночью +12…+14, дождь. В Советской Гавани без осадков, днем +18…+20, ночью +13…+15 градусов.
А вот в северных районах уже холодно. В Николаевске-на-Амуре днем всего +14…+16, ночью +10…+12 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Охотске днем уже +13…+15, ночью вообще всего +6…+8 градусов, и вдобавок ко всему дождь. Короче, прощай, лето! В Чумикане днем +13…+15, ночью всего +10…+12, сильный северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду, в Аяне в дневное время +11…+13, а ночью и вовсе +9…+11, дождь. В Хабаровске 16 августа, в пятницу днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбик термометра покажет +16…+16 градусов, возможен кратковременный дождь. Уровень Амура у Хабаровска 381 сантиметр, подъем воды продолжается, и в ближайшие сутки река прибавит еще 25−30 сантиметров. На Антона Вихровея крестьяне «сторожили» ветер на развилке двух дорог. И как только задует вихрь, в него бросали камень или нож, «отрезая» от себя всё плохое, что могли принести злые ветра.
Также в старину было принято «проветривать» вещи. Их выносили во двор и оставляли до вечера. Считалось, что после такого ритуала человека минуют болезни, а в дом придет достаток и благополучие.
По ветру в праздник определяли и погоду на зиму. Согласно приметам, если дует сильный ветер с завихрениями — жди снежной зимы. Холодный ветер предвещал трескучие морозы. А теплый южный ветер сулил мягкую снежную зиму и хороший урожай в будущем году.