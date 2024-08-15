Лета в Хабаровском крае осталось совсем на донышке

А вот в северных районах уже холодно. В Николаевске-на-Амуре днем всего +14…+16, ночью +10…+12 градусов, пройдет кратковременный дождь. В Охотске днем уже +13…+15, ночью вообще всего +6…+8 градусов, и вдобавок ко всему дождь. Короче, прощай, лето! В Чумикане днем +13…+15, ночью всего +10…+12, сильный северо-восточный ветер 15−20 метров в секунду, в Аяне в дневное время +11…+13, а ночью и вовсе +9…+11, дождь. В Хабаровске 16 августа, в пятницу днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбик термометра покажет +16…+16 градусов, возможен кратковременный дождь. Уровень Амура у Хабаровска 381 сантиметр, подъем воды продолжается, и в ближайшие сутки река прибавит еще 25−30 сантиметров. На Антона Вихровея крестьяне «сторожили» ветер на развилке двух дорог. И как только задует вихрь, в него бросали камень или нож, «отрезая» от себя всё плохое, что могли принести злые ветра.