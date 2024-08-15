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Глава села под Новосибирском вступился за мигрантов-беспредельщиков

Глава села Киик Тогучинского района Андрей Клюшниченко покинет свой пост 15 октября 2024 года после громкого скандала, связанного с мигрантами.

Источник: Соцсети

Местные жители встретили эту новость с облегчением и радостью, так как ранее Клюшниченко заявил, что «русским здесь не место». Об этом пишет Infopro54.

Его уход стал результатом нарастающего недовольства жителей, которые обвиняли его в нарушениях и пренебрежении к местным проблемам.

Проблемы усугубились после того, как некоторые мигранты, включая старейшину таджикской общины Ибрагима, подвергли местных жителей угрозам и насилию. Один из инцидентов, связанный с нападением на девушку, и угроза от иностранца женщине, чей муж находится в зоне спецоперации, привлекли внимание к сложной ситуации в селе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском жители пожаловались на кричащего под окнами мигранта.