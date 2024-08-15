Глава села под Новосибирском вступился за мигрантов-беспредельщиков

Проблемы усугубились после того, как некоторые мигранты, включая старейшину таджикской общины Ибрагима, подвергли местных жителей угрозам и насилию. Один из инцидентов, связанный с нападением на девушку, и угроза от иностранца женщине, чей муж находится в зоне спецоперации, привлекли внимание к сложной ситуации в селе.