Местные жители встретили эту новость с облегчением и радостью, так как ранее Клюшниченко заявил, что «русским здесь не место». Об этом пишет Infopro54.
Его уход стал результатом нарастающего недовольства жителей, которые обвиняли его в нарушениях и пренебрежении к местным проблемам.
Проблемы усугубились после того, как некоторые мигранты, включая старейшину таджикской общины Ибрагима, подвергли местных жителей угрозам и насилию. Один из инцидентов, связанный с нападением на девушку, и угроза от иностранца женщине, чей муж находится в зоне спецоперации, привлекли внимание к сложной ситуации в селе.
Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском жители пожаловались на кричащего под окнами мигранта.