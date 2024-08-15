Выплаты и льготы родителям ко Дню знаний в 2024 году

Государство предусмотрело для таких россиян школьные выплаты и льготы.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 10 000 РУБЛЕЙ
Всероссийская выплата была применена однажды в 2021 году, как вынужденная мера в период коронавирусной пандемии. С 2022-го подобные начисления включены в региональные программы поддержки ко Дню знаний — уточнить можно в отделах соцзащиты по месту регистрации.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ К 1 СЕНТЯБРЯ
Каждый субъект РФ самостоятельно разрабатывает меры поддержки, исходя из возможностей местного бюджета. К примеру, в Новосибирской области ежегодно всем школьникам из многодетных семей (если заявление подано до 1 сентября) выплачивают разово по 4 000 рублей, а будущим первоклассникам из многодетных семей — по 5 500 рублей.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНИКОВ В 2024 ГОДУ
· Из средств материнского капитала: ежемесячные выплаты, если семья имеет низкий уровень дохода.
· Единовременное пособие: получают малоимущие семьи с детьми до 17 лет, а также беременные женщины.
· Соцконтракт на подготовку к школе в 2024 году для малоимущих граждан РФ — подробности на портале Госуслуги.
· Акция «Собери ребенка в школу — 2024»: бесплатно могут школьные рюкзаки, наборы канцелярии и школьную форму некоторые категории россиян:
— многодетные семьи;
— малообеспеченные семьи;
— нуждающиеся семьи;
— дети с инвалидностью;
— семьи участников спецоперации;
— семьи, которые находятся в неблагоприятной жизненной ситуации;
— семьи, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Узнать, положены ли выплаты именно вашим детям можно в отделениях соцзащиты по месту регистрации.