Выплаты и льготы родителям ко Дню знаний в 2024 году

Каждый субъект РФ самостоятельно разрабатывает меры поддержки, исходя из возможностей местного бюджета. К примеру, в Новосибирской области ежегодно всем школьникам из многодетных семей (если заявление подано до 1 сентября) выплачивают разово по 4 000 рублей, а будущим первоклассникам из многодетных семей — по 5 500 рублей.