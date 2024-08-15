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Выплаты и льготы родителям ко Дню знаний в 2024 году

Траты на сборы в школу одного ребенка увеличивают нагрузку на семейный бюджет в разы. А если школьников в семье двое, трое или больше?!

Источник: Freepik

Государство предусмотрело для таких россиян школьные выплаты и льготы.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 10 000 РУБЛЕЙ

Всероссийская выплата была применена однажды в 2021 году, как вынужденная мера в период коронавирусной пандемии. С 2022-го подобные начисления включены в региональные программы поддержки ко Дню знаний — уточнить можно в отделах соцзащиты по месту регистрации.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ К 1 СЕНТЯБРЯ

Каждый субъект РФ самостоятельно разрабатывает меры поддержки, исходя из возможностей местного бюджета. К примеру, в Новосибирской области ежегодно всем школьникам из многодетных семей (если заявление подано до 1 сентября) выплачивают разово по 4 000 рублей, а будущим первоклассникам из многодетных семей — по 5 500 рублей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНИКОВ В 2024 ГОДУ

· Из средств материнского капитала: ежемесячные выплаты, если семья имеет низкий уровень дохода.

· Единовременное пособие: получают малоимущие семьи с детьми до 17 лет, а также беременные женщины.

· Соцконтракт на подготовку к школе в 2024 году для малоимущих граждан РФ — подробности на портале Госуслуги.

· Акция «Собери ребенка в школу — 2024»: бесплатно могут школьные рюкзаки, наборы канцелярии и школьную форму некоторые категории россиян:

— многодетные семьи;

— малообеспеченные семьи;

— нуждающиеся семьи;

— дети с инвалидностью;

— семьи участников спецоперации;

— семьи, которые находятся в неблагоприятной жизненной ситуации;

— семьи, в которых воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Узнать, положены ли выплаты именно вашим детям можно в отделениях соцзащиты по месту регистрации.